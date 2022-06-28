أكثر من 12 ألف زائر مع اختتام فعاليات معرض (هايتك 2022)

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الثامنة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “هايتك 2022” والذي نظمته على أرض مدينة المعارض بدمشق ولمدة خمسة أيام المجموعة العربية للمعارض بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة.

وأكد وزير الصناعة زياد صباغ في تصريح للإعلاميين في ختام الفعاليات أن المعرض أصبح ضرورة لمواكبة صناعة التكنولوجيا وتطبيقاتها واستخداماتها مبيناً أن المعرض ساهم في توفير خيارات واسعة أمام الزوار وقطاع الأعمال من برمجيات وتقنيات حديثة تساعد وتسرع من عملية التحول الرقمي ما يساعد في تطوير الصناعة السورية والاقتصاد الوطني.

بدوره نوه مدير عام المجموعة العربية للمعارض المهندس علاء هلال بالإقبال الذي شهده المعرض في أيامه الخمسة حيث تجاوز عدد الزائرين الـ12ألفاً شملت الوفود التي ضمت مهندسي المعلوماتية والمهتمين من مختلف المحافظات.

كما تميزت هذه الدورة وفق هلال بجناح حاضنة “هايتك” لمشاريع خريجي الجامعات السورية الحكومية والخاصة والتي أتاحت لهم عرض مشاريعهم وإبداعاتهم على المستثمرين وقطاع الأعمال في إطار التوجه نحو ربط سوق العمل بمخرجات المؤسسات الأكاديمية.

وكانت فعاليات المعرض انطلقت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 180شركة وماركة محلية وعربية وعالمية مترافقة مع تأمين نقل مجاني للزائرين على مدار الساعة.

هيلانه الهندي

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