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الأمن التونسي يقبض على إرهابي جنوب شرق البلاد

2022-06-27

تونس-سانا

اعتقلت قوات الأمن التونسي اليوم إرهابياً في مدينة بنقردان بولاية مدنين جنوب شرق البلاد.

ونقل موقع صحيفة الشروق التونسية عن مصدر أمني قوله في تصريح: “إن فرقة من الشرطة العدلية بمدينة بنقردان تمكنت بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على إرهابي محكوم عليه غيابياً بالسجن 10 أعوام منذ عام 2019 لانضمامه لتنظيم إرهابي” مشيراً إلى أنه سيتم تحويل الإرهابي إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات معه.

وكانت قوات الأمن التونسي ألقت القبض على إرهابي في مدينة بنزرت شمال البلاد أمس.

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