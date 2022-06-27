العرض المسرحي (على وشك الحياة) في ثاني أيام مهرجان المونودراما المسرحي بحماة

حماة-سانا

واصل مهرجان المونودراما المسرحي بدورته الثانية عروضه على مسرح دار الثقافة بحماة الذي احتضن اليوم مسرحية “على وشك الحياة” من تأليف محمد أنمار حجازي وإخراج محمد مروان إدلبي وتمثيل الدكتور محمد الشيخ.

وبين مخرج العمل محمد مروان إدلبي مدير المسرح العمالي بحلب لمراسلة سانا أن نص “على وشك الحياة” واقعي تمت معالجته بطريقة إخراجية وتحويله لعرض بصري يتحدث عن أب فقد ولديه خلال سنوات الحرب على سورية أحدهما شهيد مقاتل في صفوف الجيش العربي السوري والثاني فقده عند محاولته الهجرة خارج البلد ومع كل ما فقده هذا الأب إلا أنه بقي متمسكاً بالأمل

بعودة وطنه كما كان منتصراً عزيزاً.

مؤلف المسرحية محمد أنمار حجازي مدير المسرح القومي بحلب ودار الكتب الوطنية أوضح أن فكرة العمل جاءت بسبب الحرب القاسية والمؤلمة والتي نالت من كل شرائح المجتمع وبخاصة الصامدين والمتمسكين بالوطن.

وأشار إلى أن العرض يبدأ بالحديث عن الحروب بشكل عام في العالم ويتم الانزياح باتجاه عائلة أب فقد ولديه بحلب وعانى معاناة شديدة نتيجة التمسك بالوطن موضحاً أنه تم التطرق لتفاصيل صغيرة ليعود الأمل من جديد إلى بلد أحب أهلها الحياة ليعيشوا لحظات أكثر حباً وأملاً.

ورأى سامي طه مدير الثقافة بحماة أن عرض اليوم متكامل تحدث عن مرحلة الحرب والانتصار والنهاية مبيناً أهمية هذا المهرجان في إتاحة الفرصة لمشاركة الفرق من خارج المحافظة كما أنه يفتح مجالاً للحوار بمشاركة فنانين كبار ويؤسس لثقافة مسرحية جديدة.

ويقدم مساء غد ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان المونودراما المسرحي عرض “معرض الأطراف الخشبية” من تأليف داود أبو شقرا وإخراج سليمان غيبور على مسرح دار الثقافة بحماة.

سهاد حسن

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