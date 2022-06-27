شركة غازبروم الروسية تعلن استئناف توريد الغاز عبر خط السيل التركي

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية استئنافها ضخ الغاز عبر خط الأنابيب (السيل التركي) العابر للبحر الأسود بعد إتمام أعمال الصيانة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الشركة قولها في بيان اليوم أنه: “تم إعادة ضخ الغاز الروسي عبر خط الأنابيب (السيل التركي) بعد توقفها في الواحد والعشرين من الشهر الجاري بسبب أعمال الصيانة المتفق عليها مسبقاً بين الجانبين الروسي والتركي”.

وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت تعليق ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب (السيل التركي) لمدة أسبوع ابتداء من الـ 21 وحتى الـ 28 من الشهر الجاري لأعمال الصيانة الدورية.

يذكر أن خط غاز (السيل التركي) يضم خطين من أنابيب الغاز واحد إلى تركيا والثاني إلى دول جنوب أوروبا وتبلغ طاقته الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة وبدأ تشغيله في كانون الأول عام 2020.

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