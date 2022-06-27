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العدوان السعودي يواصل خروقاته في الحديدة اليمنية

2022-06-27

صنعاء-سانا
ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 46 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 6 طائرات تجسسية في حيس والجبلية” مشيراً إلى خرقين بقصف مدفعي و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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