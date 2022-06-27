مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في المجال الصحي

بغداد-سانا

بحث وزير الصحة العراقي هاني موسى العقابي مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح اليوم سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.

وقال بيان رسمي لوزارة الصحة العراقية تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن “اللقاء ناقش تعزيز سبل التعاون الصحي المشترك في مجال الصناعة الدوائية والمستلزمات الصحية فضلا عن تبادل الخبرات في الجانبين الطبي والصحي”.

وأوضح البيان أن “العقابي أثنى على التعاون المشترك بين وزارتي الصحة العراقية والسورية والذي يرتقي بالخدمات الطبية في البلدين”.

من جانبه أكد السفير الدندح في تصريح للمراسلة أن “اللقاء بحث أهمية الجوانب المتعلقة بالمنظومة الصحية وضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم دخول الدواء وتجاوز المعوقات التي تم تشخيصها وتذليل جميع الأسباب التي تمنع دخول الدواء”.

وأضاف الدندح إن “الجانبين أكدا رغبتهما في إقامة مشاريع استثمارية تكاملية في مجال الصحة لتعزيز التعاون والشراكة في مصلحة البلدين”.

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