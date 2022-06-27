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الحرارة غداً حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية فوق بعض المناطق

2022-06-27

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 33 / 18
المنطقة الجنوبية 33 / 19
المرتفعات الجبلية 26 / 14
المنطقة الوسطى 32 / 18
المنطقة الساحلية 28 / 22
المنطقة الشمالية 33 / 19
منطقة الجزيرة 36 / 23
المنطقة الشرقية 37 / 26
منطقة البادية 34 /22

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