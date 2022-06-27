روسيا تؤكد مشاركتها في قمة العشرين بأندونيسيا نهاية العام الجاري

موسكو-سانا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قبول بلاده حضور اجتماع قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في أندونيسيا قبيل نهاية العام الجاري إلا أنه لم يحدد شكل هذه المشاركة.

ونقلت روسيا اليوم عن أوشاكوف قوله: “لقد أكدنا أن مشاركتنا ستتم”.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في القمة شخصياً أو عبر الفيديو لم يحدد أوشاكوف شكل المشاركة لكنه أكد قبول الرئيس بوتين دعوة نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو للمشاركة في قمة العشرين.

يذكر أن أمريكا ودولاً غربية أخرى يحاولون الضغط على جاكرتا التي تترأس بلادها مجموعة العشرين هذا العام لمنع روسيا من المشاركة في القمة إلا أن السلطات الأندونيسية لم تستجب لمطالبهم وأكدت أنه تم إرسال الدعوة إلى روسيا وأنه لا يمكن سحبها وذلك في إشارة إلى أن قمة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية ولا يمكن للسياسة التأثير على جدول أعمالها.

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