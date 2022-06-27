مهنة الحدادة العربية في حمص

الإثنين / 27 / 06 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
المهند كلثوم يحصد جائزة أفضل إخراج في ختام مهرجان النور السينمائي الدولي بالمغرب
2022-06-27
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
2022-06-27
فرع مصر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية يعقد مؤتمره السنوي وينتخب قيادته
2022-06-26
وفد شبابي سوري سيشارك في القمة العالمية الشبابية الأولى للسياحة في إيطاليا
2022-06-26
سورية تشارك بالمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا
2022-06-26
مباحثات سورية بحرينية في مجال الاتصالات
2022-06-26
الدفاع الروسية: واشنطن تدرب إرهابيين في منطقة التنف -فيديو
2022-06-26
محليات
أنشطة رياضية وفنية في حديقة الكندي بالقامشلي بمشاركة 80 طفلاً
2022-06-27
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
2022-06-27
المهندس عرنوس لوفد إعلامي إيراني: توحيد جهود المؤسسات الإعلامية لكشف حملات التضليل التي تستهدف البلدين
2022-06-27
الحدادة العربية في حمص مهنة صامدة رغم تطور الأدوات
2022-06-27
الجعفري: أهمية دور المغتربين في توضيح الصورة الحقيقية للحرب على سورية
2022-06-27
اتصالات اللاذقية تتابع إحصاء أضرار العاصفة وإعادة الخدمات الهاتفية للمناطق المتضررة
2022-06-27
من العراق إلى دمشق… زهور ونباتات تحمل رسائل المحبة بين الشعبين
2022-06-27
رياضة
الدنماركي كريستنسن يغادر تشيلسي
2022-06-27
أرسنال يعلن تعاقده مع حارس جديد
2022-06-27
تشيلسي يعلن رحيل مدربه
2022-06-27
اختتام بطولة حمص ببناء الأجسام للدرجة الثانية
2022-06-27
لاعب الكاراتيه هدار علي: نتائج محلية لافتة وهدف يصوب نحو العالمية
2022-06-27
بمشاركة 44 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة اللاذقية التنشيطية بالشطرنج
2022-06-27
الجزائر تهزم إسبانيا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط
2022-06-26
اقتصاد
صرف أكثر من 3 مليارات ليرة قيم أقماح في زراعي صوران
2022-06-27
وزارة النفط: تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية اعتباراً من اليوم
2022-06-27
إكثار بذار حماة يبدأ غربلة وتعقيم القمح المستلم من الحقول الإكثارية
2022-06-27
قيمة مبيعات أعلاف السويداء تتجاوز 7 مليارات ليرة
2022-06-27
توسيع التدريب وزيادة المشروعات وتفعيل برامج التمويل .. مطالب ورشة عمل تخصصية
2022-06-27
صرف الدفعة الاولى من قيم القمح المسلم لإكثار البذار في السويداء
2022-06-27
أكثر من 13 مليار ليرة إيرادات المناطق الحرة خلال 5 أشهر
2022-06-27
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الصحة تصدر عدداً من التعاميم لترصد الحالات المرضية ومنع سرايتها
وزارة النفط: تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية اعتباراً من اليوم
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
المهندس عرنوس لوفد إعلامي إيراني: توحيد جهود المؤسسات الإعلامية لكشف حملات التضليل التي تستهدف البلدين
الجعفري: أهمية دور المغتربين في توضيح الصورة الحقيقية للحرب على سورية
استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب
إصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) جراء انفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة
إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب
استشهاد شابين وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف سلمية
من العراق إلى دمشق… زهور ونباتات تحمل رسائل المحبة بين الشعبين
مهنة الحدادة العربية في حمص
2022-06-27
تصوير: حسان ابراهيم
مهنة الحدادة العربية في حمص
2022-06-27
hadeil
سابق
مظاهرة في استراليا احتجاجاً على عدم التحرك للحد من تغير المناخ
التالي
المقالة التالية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved