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الأمن العام الأردني: وفاة 5 أشخاص وإصابة 234 جراء حادث تسرب غاز من صهريج في ميناء العقبة

2022-06-27

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