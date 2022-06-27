وزارتا التربية والشؤون الاجتماعية تقدمان خدمات رعاية صحية فموية للأطفال المكفوفين

دمشق-سانا

بدأت مديرية طب الفم والأسنان في وزارة التربية اليوم تنفيذ برنامج تقديم خدمات الرعاية الصحية الفموية للأطفال المكفوفين في عيادات الأسنان في المديرية.

وأشار مدير المديرية الدكتور عماد الناعم إلى أنه وبالتنسيق مع مدرسة بسمة أمل في ضاحية قدسيا تم تحضير برنامج خاص للأطفال المكفوفين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متضمناً أفضل الطرق العلمية لتقديم كامل خدمات الرعاية الصحية الفموية بما يتناسب مع إعاقتهم.

وتضمنت الخدمات وفق الناعم التثقيف الصحي والتعريف الحسي بكامل البيئة الموجود فيها الطالب والأدوات المستخدمة في الحفاظ على صحة الفم والأسنان وأدوات تنفيذ البرامج العلاجية والوقائية والفحص الشامل وتسجيل الإصابات بهدف متابعتها خلال السنوات القادمة والبرنامج العلاجي المبسط والذي يعتمد على استخدام الطرق البديلة في معالجة نخور الأسنان والبرنامج الوقائي باستخدام الفلوريدات بكل أشكالها وأنواعها.

ولفت الناعم إلى أن هذه الخطوة تجريبية وستشمل كل الطلاب المكفوفين في محافظتي دمشق وريفها وبعد تقييمها سيتم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية توسيع خطة العمل لتشمل جميع الطلاب من ذوي الإعاقات في جميع المحافظات السورية.

رحاب علي

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