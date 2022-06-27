مظاهرة في استراليا احتجاجاً على عدم التحرك للحد من تغير المناخ

كانبيرا-سانا

تظاهر عشرات النشطاء في مدينة سيدني الأسترالية اليوم احتجاجاً على تغير المناخ وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن مجموعة (بلوكيد استراليا) الناشطة في مجال المناخ قولها “إن هذا الاحتجاج جاء رداً على استمرار السلطات في منع اتخاذ إجراءات بشأن المناخ”.

وأشار المنظمون إلى أن الاحتجاجات ستستمر طوال الأسبوع.

وتحرك العشرات من نشطاء المجموعة عبر الطرق الرئيسية ما تسبب في فوضى مرورية في ساعة الذروة الأمر الذي أجبر الشرطة على إغلاق الطرق الرئيسية وسط المدينة واعتقال العديد من النشطاء.

وألقى العديد من المحتجين صناديق القمامة وحواجز البناء وصناديق الحليب على الطريق معربين عن رفضهم لعدم الاكتراث المناخي في البلاد ورفعوا لافتات وهتفوا بشعارات تدين ذلك.

ويمثل تغير المناخ قضية مثيرة للجدل في استراليا التي تعد من بين أكبر مصادر انبعاث الكربون في العالم على أساس نصيب الفرد وهي أكبر مصدر في العالم للفحم.

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