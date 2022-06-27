القوات الروسية تدمر مصنعاً لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر مصنعاً لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف أمس وأسقط 10 طائرات دون طيار واستهدف مراكز عسكرية للقوات الأوكرانية في نيكولاييف.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق ايغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم حول مستجدات وحصيلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن “القوات الجوية الروسية ضربت نقطة انتشار الكتيبة 106 من لواء المشاة الآلي 63 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من نيكولاييف وتم القضاء على أكثر من 40 جندياً كما ضربت بأربعة صواريخ ورشات مصنع أرتيوم لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ بمنطقة شيفتشينكوفسكي في كييف” مشدداً على أن البنية التحتية المدنية في كييف لم تتضرر نتيجة استخدام أسلحة عالية الدقة تمكنت من إصابة هدفها بدقة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت ثلاثة صواريخ من طراز غراد ام ال ار اس ومدفع هاوتزر ام 777 ومدفعي هاوتزر جياسينت بأسلحة عالية الدقة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت أيضاً بالقرب من مصفاة النفط في ليسيتشانسك مجموعتي استطلاع عسكريتين ضمتا 14 متطرفاً ومسلحاً الأولى كانت من مرتزقة دول أوروبية والثانية تضم مرتزقة من جورجيا.

وقال كوناشينكوف: إن القوات الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة ثلاثة مستودعات تحتوي على ذخيرة وصواريخ وأسلحة تابعة للقوات الأوكرانية إضافة إلى تدمير مركز تجمع عسكري في منطقة ليسيتشانسك موضحاً أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اسقطت 10 طائرات دون طيار واعترضت صاروخين من طراز “توتشكا أو” في منطقة خيرسون.

وكشف المتحدث باسم الدفاع الروسية أنه تم منذ بدء العملية الخاصة في الـ 24 من شباط الماضي اسقاط 215 طائرة و132 حوامة و1373 مسيرة كما تم تدمير 350 من المنظومات الصاروخية المضادة و3830 من الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة وتدمير 684 من راجمات الصواريخ و3025 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 3870 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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