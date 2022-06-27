إكثار بذار حماة يبدأ غربلة وتعقيم القمح المستلم من الحقول الإكثارية

حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة عمليات غربلة وتعقيم القمح المستلم من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس لؤي الحصري لمراسل سانا أنه تتم غربلة القمح من الأتربة والأوساخ والحبات المكسورة ومن ثم تعقيمه وتعبئته بأكياس مخصصة لهذا الغرض مبيناً أنه يتم بعدها تخزين الكميات المغربلة والمعقمة في مستودعات الفرع تمهيداً لتوزيعها بذاراً للفلاحين خلال الموسم الزراعي المقبل.

ولفت إلى أن الفرع يواصل عمليات استلام القمح والشعير من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي حيث تم استلام نحو 4000 طن من المحصولين مشيراً إلى أنه سيتم منح الفلاحين المتعاقدين سعراً تشجيعياً يزيد على سعر الاستلام الرسمي بما لا يقل عن 20 بالمئة مكافأة لهم على تسليمهم المحصولين للفرع ضمن المواصفات المطلوبة.

يذكر أن خطة فرع إكثار البذار بحماة تتضمن إنتاج نحو 20 ألف طن قمح من الحقول الإكثارية للموسم الحالي.

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