وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران لمواجهة الحملات الإعلامية الزائفة

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق اليوم مع رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني الدكتور بيمان جبلي والوفد المرافق سبل تعزيز وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين.

وأكد وزير الإعلام أهمية العلاقات الاستراتيجية الثنائية وضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الأخبار والحملات الإعلامية الزائفة التي تستهدف المجتمعات عبر تشويه الحقائق وقلب المفاهيم.

وأشار الوزير الحلاق إلى أن الإعلام الوطني السوري استطاع بدعم الأصدقاء التصدي للحملات الإعلامية المغرضة ضد سورية ومواقفها وثوابتها وتوضيح الحقائق في ظل استخدام أحدث نظريات التأثير النفسي.

بدوره أكد الدكتور جبلي متانة العلاقات بين البلدين مشيراً إلى استمرار وقوف بلاده إلى جانب سورية وإدانة أي اعتداء على أراضيها.

ولفت جبلي إلى أن الإعلام السوري قدم الشهداء كما إعلام محور المقاومة ووقف ضد الدعايات السامة للأعداء وتمكن من إحباط المؤامرة والحرب الإعلامية المستمرة على بلاده.

وقال جبلي: إن جبهة المقاومة اليوم جبهة متماسكة وسورية هي قلبها مضيفاً إن سورية حققت النصر بفضل مقاومة شعبها وجيشها وحالت دون تحقيق العدو أياً من أهدافه.

ويزور الوفد الإعلامي الإيراني دمشق لإجراء مباحثات تركز على التعاون بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيرانية إضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع وسائل الإعلام السورية الأخرى.

حضر اللقاء معاون وزير الإعلام أحمد ضوا وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.

ريم حشمه ومها القحف

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