استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب

حلب-سانا

سوت لجان التسوية أوضاع عشرات المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في مركز صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب.

وعبر عدد من المنضمين لعملية التسوية في تصريح لمراسلة سانا عن ارتياحهم للفرصة التي وفرتها لهم الدولة من أجل متابعة حياتهم الطبيعية حيث لفت أمير بشكار من حي الفرقان إلى أنه استثمر هذه الفرصة الثمينة وسوى وضعه بكل سهولة ويسر من قبل اللجان المختصة.

وأشار حسين العساف من منطقة مسكنة بريف حلب إلى أهمية التسويات في عودة أبناء الوطن إلى الحياة الطبيعية منوها بتزايد اعداد المنضمين ما يعبر عن رغبتهم في الحفاظ على أمن الوطن ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لإعادة من غرر بهم في حين دعا أحمد قره بلي جميع المطلوبين إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة والعودة إلى كنف الدولة.

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