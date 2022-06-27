لاعب الكاراتيه هدار علي: نتائج محلية لافتة وهدف يصوب نحو العالمية

طرطوس-سانا

بطولات عديدة خاضها وأحرز ألقابها بجدارة ما جعله محط أنظار خبراء الكاراتيه أنه اللاعب هدار علي الذي عشق الرياضة وصوب هدفه نحو العالمية فبدأ المشوار منذ صغره بارادة وطموح كبيرين.

علي (18) عاماً لاعب نادي الشيخ بدر في طرطوس تقلد خلال البطولات المحلية التي خاضها العديد من الميداليات الملونة كان آخرها ذهبية بطولة الاندية السورية للفئات العمرية.

سانا كعادتها بلقاء المواهب وأبطال الرياضة كان لها وقفة مع اللاعب هدار علي حيث قال في تصريح: “أحمل الحزام الأسود 3 دان بعد تدرجي واجتيازي لاختبارات نيل الأحزمة خلال مسيرتي باللعبة والتي حققت خلالها نتائج متميزة جعلت طموحي يكبر ويتجه نحو البطولات العالمية”.

وأضاف علي: أحرزت ذهبيتي بطولة الجمهورية وبطولة الأندية السورية عامي 2018 و2019 كما نلت ذهبية دوري الشباب العام الماضي وذهبية بطولة النخبة إضافة إلى ذهبية بطولة الأولمبياد الوطني الرابع للناشئين وذهبية البطولة الدولية المفتوحة في إيران عام 2017 مشيراً إلى أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة بل سبقتها تحضيرات وتدريبات مكثفة وفق برامج تدريبية محددة.

مفيد علي والد اللاعب هدار لفت إلى أنه لمس الموهبة لدى ابنه لكونه يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية وهي من أساسيات هذه اللعبة ومستواه وصل إلى مرحلة متقدمة جداً مقارنة بالإمكانيات المقدمة له منوها بضرورة توفير المشاركات الخارجية والمعسكرات التدريبية التي تمنحه المزيد من الخبرة.

نجوى العلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency