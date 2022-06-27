إصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) جراء انفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في محيط قرية العطالة بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية في الحسكة لـ سانا أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” أثناء مرورها قرب جسر قرية العطالة بالريف الجنوبي ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا وإعطاب السيارة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان.

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