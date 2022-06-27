إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب

حلب-سانا

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لهم في قرية بصلجة بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بسيارة عسكرية تابعة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي في قرية بصلجة شمال بلدة قباسين في منطقة الباب بالريف الشمالي ما أسفر عن إصابة عدد من الإرهابيين واحتراق السيارة ووقوع أضرار في المكان.

وشهدت المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي اشتباكات عنيفة وتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير الأهالي.

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