صرف أجور نقل للفلاحين الواقعة أراضيهم ضمن مدينة إزرع بريف درعا

درعا-سانا

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا على صرف أجور نقل لفلاحي مدينة إزرع ومحيطها المسوقين إنتاجهم من القمح لصالح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار.

وأوضح مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن القرار الجديد أضاف فقرة جديدة إلى القرار السابق تستوجب صرف أجور نقل للفلاحين الواقعة أراضيهم ضمن مدينة إزرع ومحيطها ولمسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات مبيناً أن المكتب التنفيذي حدد بقراره الجديد اليوم أجور نقل الطن الواحد بـ4 آلاف ليرة لمسافة بين 1 و10 كيلومترات و8 آلاف لمسافة من 11 إلى 20 كيلومتراً و10 آلاف ليرة لمسافة تتراوح بين 21 و30 كيلومتراً و12 ألف ليرة لمسافة تتجاوز الـ30 كيلومتراً.

وأضاف: إن إجراءات التسويق تسير بوتيرة جيدة في حين انتهت عمليات تسويق بذار الشعير وبلغت الكمية الإجمالية المستلمة 136 طناً لافتاً إلى أن إجراءات الصرف تتم عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني بإزرع وتم إرسال قوائم تضم أسماء 112 فلاحاً.

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