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اتصالات اللاذقية تتابع إحصاء أضرار العاصفة وإعادة الخدمات الهاتفية للمناطق المتضررة

2022-06-27

اللاذقية-سانا

بدأت الورشات الفنية في فرع اتصالات اللاذقية في اليوم التالي للعاصفة التي شهدتها المحافظة إحصاء الأضرار وإعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الهوائية المتضررة عبر مراكزها الهاتفية.

وأكد المهندس أحمد الحايك مدير فرع الاتصالات في تصريح لمراسلة سانا أن العاصفة أدت إلى أضرار كبيرة في الأعمدة من كسر و قلع الشبكات الهاتفية بسبب تساقط الأشجار على مسارات الشبكة لافتاً إلى أن الأضرار تركزت في المراكز الهاتفية الشمالية.

و بين الحايك أن جميع المراكز الهاتفية استنفرت بطواقمها الفنية مع آليات فرع الاتصالات الهندسية وفق الامكانات الفنية المتاحة لإزاحة الأعمدة الهاتفية المسببة لقطع بعض الطرق وبمساعدة من الأهالي والعمل على تأمين وصيانة هذه الشبكات لإعادة الخدمة الهاتفية تباعا للمشتركين.

ولفت إلى وجود أضرار في بعض ألواح الطاقة الشمسية المغذية للوحدات الضوئية وأضرار خفيفة في بعض مباني المراكز الهاتفية التي يتم العمل على إحصائها.

فاطمة ناصر

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