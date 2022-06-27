بمشاركة 44 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة اللاذقية التنشيطية بالشطرنج

اللاذقية-سانا

بمشاركة 44 لاعباً ولاعبة من مختلف المراكز اختتمت بطولة اللاذقية التنشيطية المفتوحة بالشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية في صالة ملعب الباسل.

وأحرز المركز الأول حيدر جمعة زبادنة تلاه حسن عبود بالمركز الثاني وجاء حمزة مسعود ثالثاً ووسام خير بك رابعاً وأشرف صادق خامساً وحددت المراكز بجولة تمايز فيما بينهم وورد حسن سادساً وتيم حسن سابعاً.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج نايف إسبر أن هذه البطولة مفتوحة لجميع الأعمار والمتميزين ذكوراً وإناثاً وشهدت منافسات اتسمت بالقوة والإثارة مشيراً إلى أنه سيكون هناك مزيد من النشاطات والبطولات لكل الفئات بما يسهم في نشر وتطوير اللعبة بالمحافظة.

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