مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بقصف أوكراني على لوغانسك

لوغانسك-سانا

قتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء قصف أوكراني على أراضي جمهورية لوغانسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت وكالة تاس عن بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قولها على تلغرام اليوم: إنه خلال اليوم الماضي شنت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث هجمات على مدينتي ستاخانوف وكريمينايا ما أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين.

وأشارت البعثة إلى أن الهجمات الأوكرانية التي استخدم خلالها نظام الصواريخ التكتيكية توشكا يو دمرت كذلك 10 منازل و23 مرآبا في ستاخانوف.

يشار إلى أنه خلال الاشهر الماضية أعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بشكل متكرر عن قصف عنيف بالمدفعية والصواريخ من جانب الجيش الأوكراني وفصائل القوميين المتطرفين تم خلاله بشكل أساسي استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية وخاصة مرافق البنية التحتية الحيوية.

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