إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل ثمانية عشر آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معاً أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة جنين وسط إطلاق الرصاص ما أدى لإصابة شابين واعتقال أربعة آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة القدس ومخيم الدهيشة في بيت لحم ومخيم الجلزون وبلدة سلواد في رام الله وكفر قدوم في قلقيلية واعتقلت أربعة عشر فلسطينياً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس ثمانية عشر فلسطينياً في الضفة الغربية.

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