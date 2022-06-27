بمشاركة سورية.. افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر

الإثنين / 27 / 06 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
فرع مصر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية يعقد مؤتمره السنوي وينتخب قيادته
2022-06-26
وفد شبابي سوري سيشارك في القمة العالمية الشبابية الأولى للسياحة في إيطاليا
2022-06-26
سورية تشارك بالمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا
2022-06-26
مباحثات سورية بحرينية في مجال الاتصالات
2022-06-26
الدفاع الروسية: واشنطن تدرب إرهابيين في منطقة التنف -فيديو
2022-06-26
السفير ميا يلتقي أبناء الجالية السورية في سلطنة عمان
2022-06-26
بيان تدريبي سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي- فيديو
2022-06-25
محليات
رسائل توعوية حول مخاطر المخدرات ضمن معرض فني في كلية الفنون الجميلة
2022-06-26
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية على الساحل والمنطقة الشمالية الغربية
2022-06-26
عمليات التسوية متواصلة في عدة محافظات
2022-06-26
اللواء الرحمون: سورية تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخدرات
2022-06-26
المحددات الجديدة لتنظيم سوق العمل والتحديات التي تواجهه في ورشة عمل لاتحاد العمال
2022-06-26
استلام 6 شاحنات نقل في اللاذقية مقدمة من جمهورية بيلاروس
2022-06-26
تجربة حمص بالتحول الرقمي في ورشة عمل
2022-06-26
رياضة
الجزائر تهزم إسبانيا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط
2022-06-26
للمرة الخامسة.. النيرب بطلاً لدوري كرة القدم للصالات
2022-06-26
منتخبنا الناشئ لكرة القدم يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا
2022-06-26
منتخبنا الأولمبي بكرة السلة يفوز على منتخب أرمينيا في بطولة سادا الدولية
2022-06-26
تستسيباس يحقق لقب مايوركا على حساب صاحب الأرض
2022-06-26
منتخب سورية للسيدات بكرة السلة تحت 16 عاماً يفوز على نظيره الإندونيسي
2022-06-26
أحمد الحياري مدرباً للنواعير للموسم الكروي القادم
2022-06-26
اقتصاد
ضمن فعاليات معرض هايتك.. إطلاق المكتب الاقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية في سورية
2022-06-26
معرض لمشتقات الحليب في القامشلي بمشاركة 100 مستفيد من برنامج إنمائي
2022-06-26
التجارة الداخلية تطلب من مستوردي ألواح الطاقة البديلة تقديم بيانات تكلفة حقيقية
2022-06-26
(نواعم).. معرض لمنتجات السيدات في صالة المدينة القديمة بطرطوس- فيديو
2022-06-26
بدء إحصاء أضرار العاصفة المطرية على القطاع الزراعي في اللاذقية
2022-06-26
مشاركون في معرض (هايتك): فرصة لتبادل الخبرات ودافع لتحسين المنتج
2022-06-26
(أكساد) واتحاد غرف الزراعة يبحثان سبل دعم الزراعات العطرية والطبية
2022-06-26
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
عمليات التسوية متواصلة في عدة محافظات
مباحثات سورية بحرينية في مجال الاتصالات
المحددات الجديدة لتنظيم سوق العمل والتحديات التي تواجهه في ورشة عمل لاتحاد العمال
الدفاع الروسية: واشنطن تدرب إرهابيين في منطقة التنف -فيديو
الاحتلال التركي يقصف بالمدفعية قرية الطويلة شمال الحسكة
في الذكرى الـ 48 لتحرير القنيطرة… مهرجان خطابي بساحة العلم بالمدينة
مقتل 199 مدنياً وإصابة 2371 آخرين جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
بتكلفة تقارب ملياري ليرة.. المهندس عرنوس يفتتح مجموعة من المشاريع التطويرية في مشفى المواساة
الهيئة الشعبية لتحرير الجولان في ذكرى تحرير القنيطرة: النصر حليف الشعوب المناضلة
نحو 500 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الثاني في الجامعات الحكومية
بمشاركة سورية.. افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر
2022-06-27
افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط
2022-06-27
sami
سابق
فرع مصر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية يعقد مؤتمره السنوي وينتخب قيادته
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved