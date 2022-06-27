فرنسا تعتزم إعادة تشغيل محطة كهرباء تعمل بالفحم بسبب نقص الغاز

باريس-سانا

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي الفرنسية اليوم عزمها استئناف إنتاج الكهرباء من محطة تعمل بالفحم شرق البلاد خلال الشتاء المقبل لمواجهة تداعيات نقص إمدادات الغاز الروسي واضطراب سوق الطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن هناك احتمالاً لتشغيل محطة الطاقة في سان أفولد لبضع ساعات إضافية إذاً احتجنا إليها في الشتاء المقبل.

وأضافت الوزارة: سيبقى إنتاج الكهرباء بالفحم دون عتبة واحد في المئة من إجمالي الإنتاج مؤكدة أنه لن يتم استخدام الفحم الروسي.

وكانت ألمانيا والنمسا وهولندا أعلنت مؤخراً عن زيادة استخدام الفحم وهو الوقود الأحفوري الأكثر إضراراً بالمناخ للتعويض عن انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأثار القرار قلق المفوضية الأوروبية والمنظمات البيئية التي أشارت إلى خطر تقويض الطموحات البيئية للاتحاد الأوروبي.

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