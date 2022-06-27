فرع مصر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية يعقد مؤتمره السنوي وينتخب قيادته

القاهرة-سانا

عقد فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في مصر مؤتمره السنوي اليوم في مقر السفارة السورية في القاهرة وانتخب قيادة جديدة له وناقش الأوضاع العامة للطلاب الدارسين في مصر والمشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرتهم الدراسية في الجامعات المصرية وسبل حلها.

وأكد الطلبة المشاركون في المؤتمر إصرارهم على متابعة تحصيلهم العلمي والعودة إلى وطنهم للمشاركة في بناء سورية وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب مشيرين الى ضرورة إعادة النظر ببعض الاتفاقات المتعلقة بالتبادل الثقافي.

بدوره جدد السفير الدكتور بسام درويش رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في مصر التأكيد على موقف سورية المتوازن والداعم للعمل العربي المشترك وقال إن “سورية لن تتأخر عن أي جهد عربي يكون في مصلحة الأمة”.

ونوه درويش بالتنسيق المستمر مع الجالية السورية لتقديم جميع الخدمات للطلبة وتذليل العقبات التي تواجههم.

من جهته أكد رئيس فرع مصر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتور وليم المعلم أن الفرع يعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب ومتابعة حلها مع الجهات المعنية إضافة إلى المشاركة في فعاليات طلابية مع الجامعات المصرية.

بدوره قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رئيس مكتب الثقافة والإعلام المهندس عمر الجباعي “إن فرع مصر للاتحاد الوطني من الفروع المميزة بالحضور في كل النشاطات والاستحقاقات ويجب التواصل مع الطلاب في الجامعات المصرية وتفعيل كل النشاطات الثقافية والفكرية” مؤكداً أن الاتحاد سيتابع كل النقاط المطروحة من جانب الطلاب مع كل الجهات المعنية.

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