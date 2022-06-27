هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب مدينة وهران الجزائرية

الجزائر-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية وهران الجزائرية شمال غرب البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر قوله في بيان اليوم: “إن مركز الهزة كان على عمق 12 كيلومتراً شمال منطقة قديل بولاية وهران”.

وأشار المركز إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية جراء الهزة في حين اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.2 درجات ضربت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ولاية المدية الساحلية.

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