افتتاح مهرجان المونودراما المسرحي في حماة بعرض (الجلجلة) لزيناتي قدسية

حماة-سانا

افتتحت على مسرح دار الثقافة بمدينة حماة مساء اليوم فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي بدورته الثانية بالتعاون بين مديرية المسارح والموسيقا ومديرية الثقافة والمسرح القومي بحماة من خلال عرض جديد للفنان زيناتي قدسية حمل عنوان “الجلجلة”.

العرض الذي ألفه وأخرجه الفنان قدسية تدور قصته حول قضية النازح الفلسطيني الذي لا يقبل بغير العودة إلى أرضه ولا يقبل بالمساومة على قضيته مهما كانت العروض التي تقدم له لينسى قضيته كما أن “الجلجلة” هي إسقاط للقضية الفلسطينية على قيامة السيد المسيح.

وأشار قدسية في تصريح لمراسلة سانا إلى أن فكرة العرض هي الانتماء إلى الأرض والوطن ولا مساومة على ذلك مبيناً أن هدفه الأول والأخير أن يشترك مع الجمهور بحوار جاد مع نوع من السخرية لتحقيق حالة من المتعة.

وقال قدسية: يحب تقديم مثل هذه العروض لأنها تساهم بمشروع الثقافة الوطنية لنقف بإبداعنا إلى جانب جيشنا العربي السوري الذي يجعلنا بجهده ودمه نقيم هذه المهرجانات.

ولفت رئيس فرع نقابة الفنانين في حماة معمر السعدي إلى أن فن المونودراما يتميز بالممثل الواحد وأصبح له جمهوره وهذا دليل على أن المسرح مساحاته واسعة تستوعب كل التجارب والخبرات وعرض اليوم كان وطنياً بامتياز بين الصمود وحق العودة.

من جهته قال مدير الثقافة في حماة سامي طه أن الدورة الثانية لمهرجان المونودراما تتميز هذا العام باستقطابها عروضا من حماة والمحافظات الأخرى مبيناً أن العروض التي ستقدم خلال المهرجان هي تجارب لكبار الفنانين في مجال المونودراما كما أن العروض التي تستمر لمدة أسبوع موزعة على المراكز الثقافية في مناطق المحافظة.

في حين رأت الفنانة كاميليا بطرس أن هذا المهرجان مهم كونه يفتح المجال للجيل الصاعد وللفرق الجديدة لتدخل عراك المسرح مشيرة إلى أنها متفائلة بهؤلاء الشباب ليكونوا امتداداً للحراك المسرحي.

ويقدم مساء غد ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المونودراما المسرحي عرضا “على وشك الحياة” تأليف محمد أنمار حجازي وإخراج محمود إدلبي على مسرح دار الثقافة بحماة.

سهاد حسن

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