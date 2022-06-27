بعد أربعة عقود من مجموعته الشعرية الأولى الفنان هشام كفارنة يوقع مجموعته الثانية

دمشق-سانا

بعد نحو أربعين عاماً على إطلاق باكورة أعماله الشعرية احتضنت صالة نقابة الفنانين بدمشق توقيع المجموعة الشعرية الثانية للفنان والشاعر هشام كفارنة بعنوان “واحكم علي بما تشا” الصادرة عن دار كنعان للدراسات والنشر.

وأوضح كفارنة في تصريح لمراسلة سانا أن المجموعة الشعرية الثانية حالة تراكمية كتبها خلال هذه السنوات الطوال حيث تبدو بعض القصائد ذات مواضيع مختلفة بما يتناسب مع تطورات الحياة التي طرأت على تجربته الشخصية والاجتماعية واستلهمها بين العذوبية والزواج والأبوة متطرقاً إلى ما مر به الوطن من معاناة وأزمات انعكست على أشعاره ومحافظاً على شعر التفعيلة الموزونة للقصيدة الكلاسيكية العامودية.

وأشار صاحب العديد من الأعمال المسرحية تأليفاً وتمثلاً وإخراجاً إلى أن تلقي مواضيع القصيدة تكون سهلة على القارئ مبتعداً عن الإغراق في الرمزية التي لجأ إليها في مجموعته الشعرية الأولى التي كانت نتاج حالة من المغامرة والجرأة.

أما عن العنوان فربطه كفارنة بحالة صوفيه من العشق والشغف الذي يحول الإنسان إلى وقود للوصول إلى اللقاء رغم كل الأحكام بين المحبين لافتاً إلى أن الشعر فن متفرد وذاتي يخلق عالماً فسيح الأرجاء وواسع الأفق ويضفي على الحياة جمالا ويدفع الإنسان إلى التأمل لإعادة صياغة الواقع وتجاوزه مهما كان مريراً.

من جهته رأى نقيب الفنانين محسن غازي أن الفن بكل أطيافه إبداع استثنائي امتلكه الفنان والشاعر كفارنة إلى جانب موهبته في الفن التشكيلي منذ فترة دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية مؤكداً أن واجب النقابة من خلال الخطة التي وضعتها الاحتفاء بالمبدعين في كل المجالات الفنية والموسيقية والأدبية.

ولفت غازي إلى أن النقابة تخطو خطوات ثابتة باتجاه تحقيق مشروع إبداعي افتتح من خلال خماسي الموسيقا العربية إلى جانب المشروع الاجتماعي المتمثل بزيارة الفنانين لتكريمهم والاحتفاء بهم ويتم التوجه حالياً للتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية لإطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية أهمها مهرجان سينمائي وآخر للأغنية الوطنية وإعادة إحياء أيام المسرح التي ستبصر النور قريباً.

أماني فروج

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency