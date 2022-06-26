مضمون تربوي بقالب ترفيهي لفرقة شارلي شابلن الشام في معرض الزهور بدمشق

دمشق-سانا

قدمت فرقة شارلي شابلن الشام بقيادة الفنان المسرحي نزار البدين مجموعة من المسرحيات ذات طابع تربوي ترفيهي ضمن الفعاليات الثقافية التي تقيمها وزارة الثقافة على هامش معرض الزهور بدمشق.

وقال البدين في تصريح لمراسل سانا إن مواضيع العروض ترتكز على المشهد الكوميدي الذي يسلط الضوء على التصرفات السلبية والإيجابية والقضايا التربوية التي تتعلق بحياة الطفل وعلاقته بالأهل والمدرسة.

وأشار إلى أن العروض تعتمد كذلك على الأغنية الاستعراضية الراقصة التي ترفد بمواضيعها مقولة المسرحية لأن من أهم أهداف الفرقة تنمية الوعي وخيال الطفل العربي والارتقاء بحسه الجمالي.

ويرى البدين أن الشكل الاستعراضي هو الأقرب إلى عقل وقلب الطفل لما يتميز به من حركة على إيقاع الأغاني إضافة إلى الحركات الكوميدية أثناء المشاهد والرقصات لذلك يعتمد في لوحاته على هذا النوع.

يذكر أن نزار البدين بدا حياته الفنية في المسرح الجامعي عام 1979 ثم انتقل للعمل في مسرح الطفل في عام 1989 حيث قدمت الفرقة عروضها بكل المسارح والصالات في سورية واشتهر ببرنامج حديقة المعلومات الذي عرض على التلفزيون السوري وشارك في العديد من المهرجانات في الدول العربية.

ميس العاني

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