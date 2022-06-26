طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية على الساحل والمنطقة الشمالية الغربية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات مصحوبة بالرعد أحياناً فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 70 كم/سا تثير الغبار وخاصة في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة..