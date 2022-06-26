للمرة الخامسة.. النيرب بطلاً لدوري كرة القدم للصالات

دمشق-سانا

توج فريق النيرب بلقب دوري كرة القدم للصالات لأندية الدرجة الأولى للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على فريق شبيبة ريف دمشق بأربعة أهداف لهدف في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة الجلاء بدمشق.

وكان الفريقان تعادلا بعدد النقاط نفسها (7 نقاط) من فوزين على عرمان والتل في الدور النهائي مقابل تعادلهما في المباراة الافتتاحية بستة أهداف لكل منهما.

وعلى الصعيد الفردي حقق حارس النيرب أحمد ميعاري لقب أفضل حارس في البطولة ومهاجمه عبد السلام حاج شرفو لقب هداف البطولة.

محمد الخاطر

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