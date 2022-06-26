SCS-NET

للمرة الخامسة.. النيرب بطلاً لدوري كرة القدم للصالات

2022-06-26

دمشق-سانا

توج فريق النيرب بلقب دوري كرة القدم للصالات لأندية الدرجة الأولى للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على فريق شبيبة ريف دمشق بأربعة أهداف لهدف في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة الجلاء بدمشق.

وكان الفريقان تعادلا بعدد النقاط نفسها (7 نقاط) من فوزين على عرمان والتل في الدور النهائي مقابل تعادلهما في المباراة الافتتاحية بستة أهداف لكل منهما.

وعلى الصعيد الفردي حقق حارس النيرب أحمد ميعاري لقب أفضل حارس في البطولة ومهاجمه عبد السلام حاج شرفو لقب هداف البطولة.

محمد الخاطر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تعادل عمال السويداء وصلخد في دوري كرة القدم للصالات

السويداء-سانا تعادل فريقا عمال السويداء وصلخد 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved