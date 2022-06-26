اكتشاف أعمق حطام سفينة في العالم تحت مياه المحيط الهادئ

مانيلا-سانا

تمكنت بعثة استكشافية من تحديد موقع أعمق حطام سفينة في العالم تحت مياه المحيط الهادئ.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن سفينة (سامي بي) التي قام المستكشف فيكتور فيسكوفو بتحديد موقعها باتت أعمق حطام سفينة في العالم وهي موجودة على عمق أربعة أميال تحت المحيط الهادئ ومقسمة إلى نصفين.

وكان أعمق حطام تم تحديده واستطلاعه في السابق هو حطام (يو اس اس جونستون) الذي عثر عليه فيسكوفو العام الماضي ويقع على عمق 6469 متراً.

وغاص فيسكوفو مع المختص في مجال السونار جيريمي موريزيه لتتبع الحطام من طرف إلى طرف وتبين أن السفينة مكسورة إلى قطعتين وتبعد كل منهما عن الأخرى مسافة 10 أمتار تقريباً.

وكانت السفينة غرقت في معركة (سامار) بتاريخ الـ 25 من تشرين الأول عام 1944 والتي هزمت خلالها البحرية الأمريكية الأسطول الياباني الأكبر شرق جزيرة (سامار) في الفلبين.

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