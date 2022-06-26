مباحثات سورية بحرينية في مجال الاتصالات

دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مع السفير المفوض وفوق العادة لمملكة البحرين لدى سورية وحيد مبارك سيار سبل وآفاق التعاون بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأمور المتعلقة بالتحول الرقمي والتدريب وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات المختلفة.

وأكد الوزير الخطيب دعم سورية للبحرين في انتخابات عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة 2023-2026 والتي ستتم في العاصمة الرومانية بوخارست.

يذكر أن انتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ستجري على مستوى المندوبين المفوضين خلال الفترة الممتدة من الـ 26 من أيلول القادم إلى الـ 14 من تشرين الأول القادم.

نور يوسف

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