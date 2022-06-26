حصاد مساحة تزيد على 83 ألف هكتار قمح بالحسكة

الحسكة-سانا

يواصل فلاحو الحسكة حصاد المساحات المزروعة بالقمح المروي لتبلغ المساحة المحصودة لتاريخه 83 ألفاً و700 هكتار موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي وذلك منذ بدء عمليات الحصاد مطلع الشهر الحالي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن غالبية المساحة المزروعة بالقمح المروي في المنطقة الجنوبية والشرقية وريفي مدينتي الحسكة والقامشلي حصدت وتبقى بعض المساحات الموجودة في المناطق الشمالية من المحافظة ولا سيما في مناطق المالكية وعامودا وريف تل تمر متوقعاً انتهاء عمليات الحصاد التي تشارك فيها 487 حصادة نهاية الشهر الحالي بعد أن أنهى الفلاحون حصاد محصولي الشعير والعدس مؤخراً.

يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بالقمح المروي في المحافظة تقارب 95 ألف هكتار حسب إحصاءات مديرية الزراعة في محافظة الحسكة فيما خرجت كامل المساحة البعلية عن الإنتاج نتيجة الجفاف.

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