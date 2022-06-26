مراسل سانا: الاحتلال التركي ومرتزقته يجددون اعتداءاتهم بقذائف المدفعية والصاروخية على قرى ريف تل تمر شمال غرب الحسكة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير ميا يلتقي أبناء الجالية السورية في سلطنة عمان
2022-06-26
بيان تدريبي سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي- فيديو
2022-06-25
المكتبة الوطنية في بكين تحتضن معرضاً للآثار السورية
2022-06-24
جمعية الصداقة الإيرانية السورية: نتطلع للحفاظ على علاقات تجارية قوية مع سورية
2022-06-24
صباغ: سورية لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
2022-06-23
مباحثات سورية إماراتية في المجال الثقافي
2022-06-23
تعاون سوري ايطالي لدعم مشروع إحياء نهر بردى
2022-06-23
محليات
المهندس عرنوس يفتتح مجموعة من المشاريع التطويرية في مشفى المواساة
2022-06-26
الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-06-26
إصابة 3 أشخاص جراء حريق في أحد المطاعم الشعبية بدمشق
2022-06-25
عاصفة غبارية تضرب محافظة الحسكة
2022-06-25
مجلس الشعب: رفع العلم الوطني في سماء القنيطرة يوم خالد في تاريخ سورية
2022-06-25
مشاريع هندسية طلابية متميزة في معرض (هايتك 2022)
2022-06-25
كهرباء حمص: تنفيذ 17 مشروعاً لتحسين واقع الشبكة الكهربائية
2022-06-25
رياضة
ألميريا يضم البرتغالي جاديش بعقد طويل الأمد
2022-06-25
منتخب سورية لكرة الطاولة يتأهل إلى بطولة آسيا
2022-06-25
الفرنسية غارسيا تتوج بلقب بطولة هامبورغ للتنس
2022-06-25
منتخب سورية لكرة السلة يخسر ودية ثانية أمام نظيره اللبناني تحضيراً لتصفيات كأس العالم
2022-06-25
مبادرة للتشجيع على رياضة المشي الجماعي بالحسكة
2022-06-25
التشيكية كفيتوفا تفوز بلقب بطولة إيستبورن للتنس
2022-06-25
نادي العربي يفتتح مركزاً صيفياً تدريبياً برياضة الشطرنج
2022-06-25
اقتصاد
شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد الفوري من استهلاك الطاقة
2022-06-26
السورية للتجارة بالسويداء تطرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة عن السوق
2022-06-26
معدلات التضخم في الولايات المتحدة تصل لأعلى مستوياتها في 40 عاماً
2022-06-25
هيئة الاستثمار تمنح إجازة لمشروع نوعي في حماة بتكلفة تقديرية 3 مليارات ليرة
2022-06-25
نحو 2.5 مليار ليرة مبيعات شركة الوليد للغزل خلال العام الحالي
2022-06-25
زيادة المساحات المزروعة بالخضروات والمحاصيل الصيفية في القنيطرة
2022-06-25
تقديرات بإنتاج أكثر من 45 ألف طن من الباذنجان والكوسا والفليفلة في درعا
2022-06-25
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مراسل سانا: احتفاءً بالذكرى الـ48 لتحرير القنيطرة… قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة القنيطرة تقيمان مهرجاناً في ساحة العلم بالمدينة
مراسل سانا: الاحتلال التركي ومرتزقته يجددون اعتداءاتهم بقذائف المدفعية والصاروخية على قرى ريف تل تمر شمال غرب الحسكة
2022-06-26
2022-06-26
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مراسل سانا: احتفاءً بالذكرى الـ48 لتحرير القنيطرة… قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة القنيطرة تقيمان مهرجاناً في ساحة العلم بالمدينة
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