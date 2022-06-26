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عــاجــل مراسل سانا: احتفاءً بالذكرى الـ48 لتحرير القنيطرة… قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة القنيطرة تقيمان مهرجاناً في ساحة العلم بالمدينة

مراسلة سانا: بتكلفة تقارب ملياري ليرة سورية… رئيس مجلس الوزراء يفتتح مجموعة من المشاريع التطويرية في مشفى المواساة الجامعي بدمشق

2022-06-26

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مراسل سانا: احتفاءً بالذكرى الـ48 لتحرير القنيطرة… قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة القنيطرة تقيمان مهرجاناً في ساحة العلم بالمدينة

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