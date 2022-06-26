شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد الفوري من استهلاك الطاقة

باريس-سانا

دعت شركات الطاقة الفرنسية العملاقة إلى الحد الفوري من استهلاك الطاقة لمواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق في أعقاب الانخفاض الحاد بشحنات الغاز الروسي جراء العقوبات الاقتصادية الجائرة على روسيا.

ونقلت صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية عن رؤساء شركات إنجي و (إي دي إف) و(توتال إنرجيز) للطاقة قولهم اليوم إنه سيكون على المستهلكين والشركات في البلاد الحد بشكل جماعي من استهلاكهم للطاقة فوراً من أجل أن يكونوا مستعدين بشكل أفضل هذا الشتاء للتصدي لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.

واعتبر رؤساء الشركات أن مثل هذه الخطوة “ستعيد للبلاد هامش المناورة والحفاظ على احتياطاتها من الغاز في الوقت الذي تنخفض فيه شحنات الغاز الروسي بشكل حاد إضافة إلى الإنتاج المحدود للكهرباء في أوروبا بسبب مشكلات الصيانة”.

وكانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة فرضت على روسيا عقوبات اقتصادية جائرة على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان دونباس أواخر شباط الماضي وأدت تلك العقوبات إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي جراء عرقلة إمدادات النفط والغاز الروسيين وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

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