الآلاف في ميونخ يحتجون عشية قمة مجموعة السبع

برلين-سانا

تجمع نحو أربعة آلاف محتج في مدينة ميونيخ الالمانية اليوم لدعوة قادة دول مجموعة السبع المزمع عقدها غداً إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر وتغير المناخ والجوع في العالم .

وذكرت وكالة رويترز أن المحتجين رددوا هتافات وشعارات تدعو لمناهضة الامبريالية ولتخصيص مزيد من الأموال لمنع الأزمات إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية في العالم في حين نشرت السلطات الالمانية نحو 20 ألف شرطي لضمان الأمن في القمة.

وكان قادة الدول وصلوا ميونيخ اليوم وتوجهوا إلى قصر إلماو بينما خرجت الاحتجاجات بالمدينة برعاية ما يزيد على 15 منظمة منها “دبليو.دبليو.إف ألمانيا”و”أوكسفام دويتشلاند” و”جرينبيس” و”بريد فور ذا وورلد”.

ومن المقرر أن يناقش قادة مجموعة السبع إنشاء ناد للمناخ من أجل التنسيق الأفضل بينهم.

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