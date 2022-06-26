موسكو: قوات كييف تخطط لتفجير سد بدونيتسك واتهام القوات الروسية

موسكو-سانا

حذر رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف من أن النازيين الأوكرانيين يخططون لتفجير سد في كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية بهدف اتهام الجيش الروسي بذلك.

ونقل موقع أر تي الروسي عن ميزينتسيف قوله في تصريح اليوم: “وفقاً للمعلومات المتوفرة في مدينة كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية تخطط الجماعات الأوكرانية المسلحة في الأيام المقبلة لتدمير السد الذي سبق أن قامت بتلغيمه ونتيجة لهذا العمل فإن بلدات ماكسيميليانوفكا وجورجيفكا ومارينكا فضلاً عن المناطق المزروعة والمشاريع الزراعية معرضة للغرق” مؤكداً أن نظام كييف ووفقاً لسيناريو مقرر مسبقاً سيتهم العسكريين الروس بإلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين وإتلاف المحاصيل.

وأشار ميزينتسيف إلى أن “النازيين الجدد في نيكولاييف حولوا مباني روضة أطفال ومركز طبي خاص وناد إلى مستودعات أسلحة وذخيرة ووقود كما نصبوا مدافع في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية”.

وأضاف ميزينتسيف إن النازيين يمنعون السكان المحليين من مغادرة شققهم والانتقال إلى مناطق آمنة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency