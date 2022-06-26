روسيا تدعم أسطول المحيط الهادئ بفرقاطة صاروخية جديدة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها تصنيع فرقاطة صاروخية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ.

ونقل موقع قناة (ار تي) عن إدارة مصنع آمور الروسي لبناء السفن قولها في بيان اليوم “سيبدأ خبراؤنا في الأول من تموز المقبل بعملية تصنيع فرقاطة صاروخية جديدة وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المصنع” مشيرة إلى أن هذه السفينة هي الفرقاطة الثالثة التي يتم تطويرها حيث تم بدء العمل على تصنيع هذه السفن العام الماضي بعد توقيع عقود تطويرها مع وزارة الدفاع الروسية.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة نحو 104 أمتار وعرضها 13 متراً ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2200 طن ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

يشار إلى أن منظومة تسليح هذه السفن تضم منصات لإطلاق صواريخ كاليبر وأونيكس المجنحة الروسية إضافة إلى منظومتي ايه كي 630 ام رشاشين من عيار 30 ميلميتراً ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.