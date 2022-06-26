معدلات التضخم في الولايات المتحدة تصل لأعلى مستوياتها في 40 عاماً

واشنطن-سانا

أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بأن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية وصلت لأعلى مستوياتها في 40 عاماً.

ونقلت قناة سكاي نيوز الأمريكية عن جيروم قوله أمام لجنة مجلس النواب اليوم أن التزامه بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاماً غير مشروط مشيراً إلى أن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.

وأضاف جيروم أن هناك خطراً أن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة علما أنها بلغت 3.6 بالمئة خلال شهر أيار الماضي.

بدورهم حذر خبراء في الاقتصاد من أن اعتلال أكبر اقتصاد في العالم سينعكس سلباً على بقية الاقتصادات وأن الأزمة الاقتصادية الأمريكية تكاد تصل مرحلة الركود التضخمي وهو ما سينسحب بالمحصلة على معظم الدول.

وكانت وزارة التجارة الامريكية قالت إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد واليها تسارع 29.6 بالمئة إلى 291.4 مليار دولار في الربع الماضي.

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