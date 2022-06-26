حضور مميز للفلكلور السوري في رابع أيام معرض الزهور

دمشق-سانا

تميزت فعاليات اليوم الرابع والتي تقيمها وزارة الثقافة على هامش معرض الزهور المقام على أرض حديقة تشرين بدمشق بحضور لافت للتراث والفلكلور السوري حيث قدمت فرقة أجيال للمسرح الراقص لوحات تعبيرية جسدت التراث السوري الأصيل.

كما قدمت الفرقة رقصات مولوية ولوحات جسدت تراث المحافظات السورية وسط حشد جماهيري.

بدورها قدمت فرقة ليالي الفرح لإحياء التراث بقيادة الفنان عماد العبودي توليفة من الأغاني التراثية وأخرى وطنية برفقة المغنين معروف الحنون وراميا بشارة ومحمد العبودي.

وفيما يخص فعاليات الأطفال قدم عثمان فياض عرضاً لألعاب الخفة بأسلوب رسم الضحكة على وجوه الأطفال وأهاليهم الذين تفاعلوا مع الفعالية بحماس.

كما قدم الفنان نزار البدين عرضاً مسرحياً لشخصيات كرتونية تفاعل معها الأطفال ورسمت الضحكة والفرح على وجوههم .

وفي ختام الفعاليات استمتع جمهور المسرح بمتابعة فيلم درب السماء في الهواء الطلق وهو من إخراج جود سعيد وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وتدور أحداث الفيلم في زمن الحرب على سورية ويظهر تدخل هذه الحرب بمصائر الناس بشكل إنساني مرهف عبر تراجيديا اجتماعية ممزوجة بالكوميديا السوداء تروي حكاية عائلة سورية تهجر مكان إقامتها قسراً لمرات عدة لكن يجمع أفرادها اصرارهم على الحياة والانتصار على الذات وكسر الخوف وتحدي رغبة الآخر بإنهاء وجودهم.

والفيلم من بطولة أيمن زيدان إلى جانب عدد من الفنانين وهم صفاء سلطان – محمد الأحمد- جابر جوخدار- زهير عبد الكريم- نوار يوسف- جمال العلي- حسن دوبا – حسين عباس – رسل الحسين -هبة زهرا – مرح حسن.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency