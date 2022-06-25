مقتل شرطي في هجوم إرهابي وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل شرطي في هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة وسط نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الشرطة المحلية قوله في بيان اليوم “إن الهجوم استهدف مركزاً للشرطة في منطقة إيكا أويزينيي الواقعة في ولاية كوجي والتي كانت في الأشهر الأخيرة هدفا لهجمات مسلحي جماعة إيسواب التي يقع معقلها على بعد مئات الكيلومترات شمال شرق نيجيريا” مشيراً إلى مقتل شرطي خلال الهجوم إضافة إلى تدمير جزء من مركز الشرطة بالمتفجرات.

وأضاف “إن شرطة المركز التي صدت الهجوم مع وصول تعزيزات فتحت تحقيقاً لمعرفة المسؤولين عن الهجوم”.

يشار إلى أن جماعة إيسواب التي تنتمي الى تنظيم (داعش) الإرهابي شنت هجمات عدة منذ بداية العام.

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