مخاطر وآثار المخدرات السلبية بمعرض صور ضوئية في السجن المركزي بالسويداء

السويداء-سانا

رسائل توعوية متعددة حول مخاطر المخدرات وأثرها في الفرد والمجتمع حملها معرض صور ضوئية نظمته اليوم إدارة السجن المركزي بالسويداء ومديرية الثقافة بالتعاون مع جمعية رعاية المسجونين وأسرهم وملتقى آرام للثقافة والفنون بالمحافظة.

رئيس فرع سجن السويداء المركزي العميد زين العابدين محمد أوضح أن المعرض يقام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف التوعية من مخاطرها والآثار السلبية لتعاطي هذه المادة باعتبارها آفة تدمر الفرد والأسرة والمجتمع.

بدورها أشارت مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر إلى أن المعرض يندرج ضمن أنشطة وخطة المركز الثقافي في السجن المركزي بالسويداء للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات ومضارها الكبيرة التي تفتك بالمجتمعات وذلك عن طريق لوحات فنية.

ولفت رئيس مجلس إدارة ملتقى آرام للثقافة والفنون أكرم رافع نصر إلى أن المعرض هو نتاج خريجي طلاب كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء بإحدى الدفعات السابقة قسم الاتصالات البصرية ويقدم حالة إبداعية ثقافية وبصرية تستطيع الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع للتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات مؤكداً أهمية تعاون وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات في هذا الأطار.

وكان افتتح في السجن المركزي بالسويداء الشهر الماضي مركز ثقافي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الداخلية والثقافة لإحداث مراكز ثقافية في السجون بهدف رفع مستوى النزلاء من النواحي الفكرية والتعليمية والثقافية وتحويل السجون إلى مؤسسات إصلاحية وتأهيلية ما يسهم في تحسين سلوكياتهم من خلال تنفيذ خطة ثقافية تحاكي عقولهم من محاضرات توعوية وإرشادية وترفيهية.

غسان خيو

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