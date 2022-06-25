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التنمية الادارية تعلن عن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الثانية (معاهد)

2022-06-25

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التنمية الإدارية أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الثانية (معاهد) ممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها وذلك على موقع الوزارة على الفيسبوك وتلغرام.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي على قناتها تلغرام إلى أنه بموجب القرار يتعين على المقبولين استكمال أوراقهم الثبوتية لدى الجهة العامة التي قبلوا فيها للتعيين أو التعاقد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وكان تقدم في الـ 12 من الشهر الجاري أكثر من 23 ألف متسابق من الفئة الثانية (معاهد) للامتحان التحريري المؤتمت الخاص بمسابقة التوظيف المركزية موزعين على 35 مركزاً امتحانياً معتمداً في جميع المحافظات.

جوليا عوض

نتائج محافظة إدلب

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