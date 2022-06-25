الحايك عضواً في المكتب التنفيذي المتوسطي للمصارعة

الجزائر-سانا

فاز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام محمد الحايك بعضوية المكتب التنفيذي المتوسطي للمصارعة لأربع سنوات قادمة وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الذي أقيم اليوم في مدينة وهران الجزائرية على هامش الدورة التاسعة عشرة لألعاب المتوسط.

وشهد الاجتماع الانتخابي منافسات كبيرة على المقاعد المخصصة لمرشحين من دول أوروبية وعربية تكللت بنجاح ممثلنا الحايك الذي يعد أحد أفضل أبطال منتخبنا الوطني للمصارعة سابقاً وهو مدرب وطني وحكم دولي للعبة وتمت دعوته لقيادة نزالات المصارعة في دورة المتوسط الحالية.

وتشارك سورية في دورة المتوسط بنخبة من الأبطال في سبع ألعاب هي الملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية وألعاب القوى والجمباز والجودو.

محمد الخاطر

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