تصحيح أوراق امتحانات الشهادات الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية شارف على الانتهاء

حمص-سانا

شارفت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادات الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية على الانتهاء.

وأوضح المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في تصريح صحفي خلال جولة له على مركز التصحيح التجميعي للشهادة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية لجميع محافظات القطر للدورة الأولى في الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية بحمص أنه تم اتخاذ كل الإجراءات حتى تكون عملية التصحيح مضبوطة منوها بالجهد الكبير الذي تبذله الكوادر التدريسية لإنجاز العملية النهائية للامتحانات تمهيداً لإصدار النتائج.

وأشار الوزير قطنا إلى أنه تم التوجيه بتسجيل أسماء الطلبة المتميزين ضمن قوائم للاستفادة منهم واستهدافهم في قراهم وفي أماكن تواجدهم في الريف لمنحهم قروضاً قصيرة ومتوسطة الأجل أو إفادتهم من الدعم الذي يقدم من قبل المنظمات لتأسيس مشاريع خاصة بهم ما يشجع الطلبة على الانتساب للثانويات الزراعية.

بدورها المهندسة هزار اسماعيل مديرة التعليم الزراعي بوزارة الزراعة أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن مركز الثانوية المهنية بحمص اعتمد كمركز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية حيث كان مركز التصحيح سابقاً في مدينة طرطوس وتم نقله هذا العام إلى مدينة حمص.

وبينت اسماعيل أنه ترشح للامتحان 1744 طالباً وطالبة من كل الاختصاصات تقدم منهم حوالي 1500 طالب والباقي غياب وحالياً تتم عمليات التصحيح بمشاركة 150 مصححاً لكل المواد الامتحانية.

بدوره أشار المهندس محمد زحلان رئيس دائرة التعليم المهني الثانوي في مديرية التعليم الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن آلية التصحيح تبدأ أول يوم بتوزيع اللجان وفقاً للمواد الامتحانية ومن ثم تتم مناقشة سلالم التصحيح ولكل سلم تصحيح لجنة مسؤولة عنه وفقاً لعينة يتم أخذها من كل المراكز الامتحانية لتدرس بعدها اللجان العينات ومن ثم يعتمدون سلم التصحيح ويباشرون التصحيح.

المهندسة سنيور العلي رئيسة دائرة التعليم والتأهيل الزراعي بمديرية زراعة طرطوس بينت أن لجنة سحب العينات العشوائية مؤلفة من مصححين اختصاصيين إضافة إلى مدقق جمع ومدقق نهائي.

سهير نصري المسؤولة عن لجنة فتح الأوراق من بعد التصحيح أشارت إلى أن عملية تصحيح الأوراق تتم بدقة عالية ولم يواجهوا أي مشاكل.

المهندسة ماريا سلواية من اللاذقية لفتت خلال مشاركتها بأعمال التصحيح كرئيسة لجنة تصحيح مادة الكيمياء إلى الانسجام الكبير بين الجميع وأن عملية التصحيح تسير بسهولة ما عدا مشكلة السفر بشكل يومي من محافظاتهم إلى حمص.

شارك بالجولة محافظ حمص المهندس بسام بارسيك ومدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان.

صبا خيربك

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