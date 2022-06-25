العثور على بقايا سلحفاة وبيضتها خلال تنقيب في مدينة بومبي الأثرية

روما-سانا

اكتشف علماء آثار أوروبيون بقايا سلحفاة في مدينة بومبي الأثرية بإيطاليا كانت تحمل بيضة وتسعى للجوء في أنقاض منزل دمره زلزال ثم طمر بالرماد البركاني والحجارة إثر ثوران بركان جبل فيزوف عام 79م والذي دمر المدينة.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن جامعة برلين الحرة وجامعة الشرق في نابولي وجامعة أكسفورد تقوم بالتنقيب في ستابيان قسم الحمامات في بومبي فضلاً عن آثار بومبي وقد عثرت عمليات التنقيب على هيكل السلحفاة وطوله 14 سنتيمتراً في منطقة المدينة القديمة التي أعيد بناؤها بعد الزلزال لبناء حمامات عامة حيث يعتقد أن السلحفاة التي شاع نوعها في جنوب أوروبا لجأت إلى أنقاض منزل دمر بشكل بالغ خلال الزلزال ولم يعد بناؤه.

ونقلت القناة عن المدير العام لبومبي غابريل زوختريغل قوله: إنها ليست أول سلحفاة يعثر عليها في بومبي لكن اكتشاف اليوم يضيف إلى فسيفساء العلاقات بين الثقافة والطبيعة والمجتمع والبيئة التي تمثل تاريخ بومبي القديمة.

ولفت زوختريغل إلى أن بعض الأماكن في بومبي لم تكن مستخدمة بعد الزلزال وقبل ثوران البركان لدرجة جعلت الحيوانات البرية تدخلها وتجول فيها وتحاول وضع بيضها داخلها.

يشار إلى أن بومبي كان يعيش فيها نحو 20 ألف نسمة وهي تقع على سفح جبل بركان فيزوف بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا ولم يبق من المدينة إلا آثارها القديمة بعد أن ثار البركان ثوراناً هائلاً مدمراً عام 79م ودمر مدينتي بومبي وهركولانيوم وطمر بومبي بالرماد لمدة 1600 سنة إلى أن تم اكتشافها في القرن الثامن عشر.

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